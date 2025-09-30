Trois stars du PSG à Barcelone, c'est officiel !

A quelques heures du déplacement à Barcelone, le PSG a communiqué son groupe officiel avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. La plus inquiétante concerne l'absence de Khvicha Kvaratskhelia, mais à l'inverse, le club parisien pourra s'appuyer sur son trio au milieu de terrain puisque Fabian Ruiz et Joao Neves sont de retour tandis que Vitinha est bien là.
Mercredi soir, le PSG sera à Barcelone pour l'un des chocs de la phase de championnat de Ligue des champions. Cependant, ce match sera privé de plusieurs joueurs majeurs. Côté Barça, Raphinha, Joan Garcia et Gavi sont absents, tandis que les Parisiens seront privés de Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves sont dans le groupe pour Barcelone !
En revanche, le PSG pourra compter sur trois retours importants au milieu de terrain. Fabian Ruiz et Joao Neves reviennent dans le groupe après leur absence à Auxerre, tandis que Vitinha, sorti sur blessure samedi contre l'AJA, est également présent au rendez-vous.
Kvaratskhelia laissé au repos
En revanche, Khvicha Kvaratskhelia sera absent pour le choc à Barcelone. Par conséquent, Luis Enrique sera privé du trio d'attaque qu'il avait aligné lors de la finale de la Ligue des champions. Et pour cause, en plus du Géorgien, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont également absents. Bradley Barcola sera donc le leader de l'attaque parisienne probablement aux côtés de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In.