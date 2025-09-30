Trois stars du PSG à Barcelone, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du déplacement à Barcelone, le PSG a communiqué son groupe officiel avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. La plus inquiétante concerne l'absence de Khvicha Kvaratskhelia, mais à l'inverse, le club parisien pourra s'appuyer sur son trio au milieu de terrain puisque Fabian Ruiz et Joao Neves sont de retour tandis que Vitinha est bien là.

Mercredi soir, le PSG sera à Barcelone pour l'un des chocs de la phase de championnat de Ligue des champions. Cependant, ce match sera privé de plusieurs joueurs majeurs. Côté Barça, Raphinha, Joan Garcia et Gavi sont absents, tandis que les Parisiens seront privés de Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves sont dans le groupe pour Barcelone ! En revanche, le PSG pourra compter sur trois retours importants au milieu de terrain. Fabian Ruiz et Joao Neves reviennent dans le groupe après leur absence à Auxerre, tandis que Vitinha, sorti sur blessure samedi contre l'AJA, est également présent au rendez-vous.