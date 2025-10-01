«4 fois ce qu’il gagnait» : Le jackpot proposé pour quitter le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, Nuno Mendes paraphait un nouveau contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu'en 2029 avec le club de la capitale, le Portugais ne devrait pas partir de sitôt, lui qui aurait pu poursuivre sa carrière loin de Paris. Et en quittant le PSG, Mendes aurait d'ailleurs pu toucher un véritable pactole avec des propositions XXL qui étaient entre ses mains.

Il y a quelques mois de cela, l'avenir de Nuno Mendes au PSG était plus incertain que jamais. En effet, compte tenu du poste où était utilisé le Portugais et de son faible salaire, un départ était au coeur des rumeurs. Si Mendes a finalement choisi de prolonger au PSG, les propositions ne manquaient pas pour aller voir ailleurs...

« A un moment donné, c’était très tendu » Alors que le spectre d'un départ de Nuno Mendes du PSG a fait beaucoup de bruit, Fabrice Hawkins est revenu sur ce dossier. Pour Colinterview, le journaliste RMC a alors fait savoir concernant le Portugais : « C’est vrai qu’à un moment donné, c’était très tendu. Il avait plusieurs clubs notamment en Angleterre qui lui faisaient les yeux doux qui lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait ».