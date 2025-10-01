Luis Enrique : Le cadeau «incroyable» du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi, à l’occasion du déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions, les joueurs du PSG auront le nom de la fondation Xana, créée en souvenir de la fille de Luis Enrique, décédée en 2019, à l’arrière de leur maillot. Un « geste incroyable » pour le technicien espagnol, qui a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi.

Ce mardi, à la veille de retrouver le FC Barcelone, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Luis Enrique a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi. Face aux Blaugrana, les joueurs du PSG arboreront le nom de la fondation Xana sur leur maillot, créée en souvenir de la fille du technicien espagnol, décédée en 2019 d’un ostéosarcome.

« Je vais remercier le président parce que ce geste est incroyable pour moi et ma famille » Les maillots portés par les joueurs du PSG seront ensuite vendus aux enchères et les bénéfices reversés à la fondation Xana. « Beaucoup de fierté pour moi ? Bien sûr. Je vais remercier le président parce que ce geste est incroyable pour moi et ma famille », a réagi Luis Enrique au micro de PSG TV.