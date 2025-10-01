Calvaire au PSG, la famille d’une star balance dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2022, le PSG décidait de signer Vitinha en provenance du FC Porto. Arrivé dans la capitale française contre 40M€, le milieu de terrain a eu du mal à s’intégrer au sein d’un effectif rempli de stars. Si désormais, le numéro 17 fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde, son entourage a confié dans la presse que ce dernier avait connu des moments compliqués.

Une star absolue au PSG. Si lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a été sacré et donc extrêmement mis en avant lors des jours qui ont suivi ce titre, le club de la capitale a également brillé avec la sixième place d’Achraf Hakimi et surtout la troisième place de Vitinha.

Vitinha classe mondiale Devenu le véritable maestro du PSG, le Portugais se classe juste derrière Lamine Yamal, et confirme avec ce classement au Ballon d’Or son nouveau statut. Arrivé sur la pointe des pieds à Paris, le génial numéro 17 fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, sa première saison au PSG aura été compliquée. Parmi les stars comme Lionel Messi, Neymar, ou encore Kylian Mbappé, Vitinha a eu du mal à se faire sa place.