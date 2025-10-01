PSG : Le clin d’œil de Barcelone… à l’OM !

Alors qu’il recevait le PSG ce mercredi soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone s’est permis une petite provocation envers les Parisiens avant le coup d’envoi de la rencontre au stade de Montjuic. En ce sens, les Catalans ont utilisé une musique bien connue à l’OM, que l’on a l’habitude d’entendre au Stade Vélodrome.
Tous les deux victorieux lors de la première journée, face à Newcastle (1-2) et à l’Atalanta (4-0), le FC Barcelone et le PSG se retrouvaient ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. Une opposition très attendue, que l’on espérait voir en finale la saison dernière, malgré les nombreux absents, surtout côté parisien.
Quand le Barça fait jouer Jump de Van Halen
Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre, une musique assez particulière a d’ailleurs été entendue dans le stade de Montjuic. Le FC Barcelone a fait jouer « Jump » de Van Halen. Ce que l’on peut comprendre comme une petite provocation envers le PSG.
Une musique devenue l’hymne de l’OM
En effet, cette musique est celle que l’OM utilise au moment de l’entrée des joueurs lors de chacun de ses matchs au Stade Vélodrome. Comme d’habitude, elle a été entendue mardi lors de la réception de l’Ajax Amsterdam, contre qui les Olympiens se sont largement imposés à domicile (4-0).