PSG : Le clin d’œil de Barcelone… à l’OM !

Alors qu’il recevait le PSG ce mercredi soir pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone s’est permis une petite provocation envers les Parisiens avant le coup d’envoi de la rencontre au stade de Montjuic. En ce sens, les Catalans ont utilisé une musique bien connue à l’OM, que l’on a l’habitude d’entendre au Stade Vélodrome.

Tous les deux victorieux lors de la première journée, face à Newcastle (1-2) et à l’Atalanta (4-0), le FC Barcelone et le PSG se retrouvaient ce mercredi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des champions. Une opposition très attendue, que l’on espérait voir en finale la saison dernière, malgré les nombreux absents, surtout côté parisien.

Quand le Barça fait jouer Jump de Van Halen Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre, une musique assez particulière a d’ailleurs été entendue dans le stade de Montjuic. Le FC Barcelone a fait jouer « Jump » de Van Halen. Ce que l’on peut comprendre comme une petite provocation envers le PSG.