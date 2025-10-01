«A côté de ses pompes», un joueur du PSG se fait dézinguer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec les absences de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, Luis Enrique a dû revoir l’attaque du PSG face au FC Barcelone. Alors que Kang-in Lee était une option pour débuter la rencontre, l’entraîneur parisien a préféré faire confiance à Senny Mayulu plutôt qu’au Sud-Coréen. Un choix logique aux yeux de Bertrand Latour.

C’est un PSG très diminué qui s’est présenté ce mercredi soir en Catalogne pour défier le FC Barcelone. En effet, Luis Enrique a dû composer avec de grosses absences, surtout en attaque. C’est ainsi que l’entraîneur parisien a décidé de partir avec un trio offensif composé de Barcola, Mayulu et Mbaye, tandis que Kang-in Lee était lui sur le banc au coup d’envoi.

« Lee est à côté de ses pompes » Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a réagi à ce choix de Luis Enrique qui a préféré Senny Mayulu à Kang-in Lee. Il s’en est alors pris au Sud-Coréen, balançant : « Luis Enrique préfère Mayulu à Lee ? Moi je pense que Lee est à côté de ses pompes. A un moment donné, il mettrait même le magasinier à sa place ».