«A côté de ses pompes», un joueur du PSG se fait dézinguer !

Avec les absences de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, Luis Enrique a dû revoir l’attaque du PSG face au FC Barcelone. Alors que Kang-in Lee était une option pour débuter la rencontre, l’entraîneur parisien a préféré faire confiance à Senny Mayulu plutôt qu’au Sud-Coréen. Un choix logique aux yeux de Bertrand Latour.
C’est un PSG très diminué qui s’est présenté ce mercredi soir en Catalogne pour défier le FC Barcelone. En effet, Luis Enrique a dû composer avec de grosses absences, surtout en attaque. C’est ainsi que l’entraîneur parisien a décidé de partir avec un trio offensif composé de Barcola, Mayulu et Mbaye, tandis que Kang-in Lee était lui sur le banc au coup d’envoi.
« Lee est à côté de ses pompes »
Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a réagi à ce choix de Luis Enrique qui a préféré Senny Mayulu à Kang-in Lee. Il s’en est alors pris au Sud-Coréen, balançant : « Luis Enrique préfère Mayulu à Lee ? Moi je pense que Lee est à côté de ses pompes. A un moment donné, il mettrait même le magasinier à sa place ».
Nasri prend la défense de Mbaye !
Le choix de Luis Enrique de faire confiance à Ibrahim Mbaye a fait également débat. Cette fois, c’est Samir Nasri qui est monté au créneau pour défendre le jeune attaquant du PSG : « Ce que je remarque, en fait maintenant, il y a des jeunes joueurs qui sont sortis et ils ont trop banalisé l’exceptionnel. Maintenant, un joueur de 17 ans qui fait partie du groupe du PSG, on le trouve au bout de 4 matchs qu’il n’a pas trop… Laissez lui le temps, il a 17 ans ».