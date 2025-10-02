PSG - Marquinhos : La grosse information lâchée par Bertrand Latour !

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir les services d’Illia Zabarnyi. A la recherche d’un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le club de la capitale a donc fait venir l’Ukrainien. Le capitaine parisien a-t-il pour autant du soucis à se faire dans l’immédiat à cause de Zabarnyi ? Bertrand Latour a obtenu certains retours à ce sujet.
Marquinhos étant actuellement blessé, Illia Zabarnyi a l’occasion d’accumuler du temps de jeu avec le PSG. Initialement, l’Ukrainien a été recruté cet été pour être le concurrent du Brésilien au poste de défenseur central droit. Mais l’ancien de Bournemouth peut-il dès à présent chambouler la hiérarchie ? Pas sûr…
« Il devrait rester numéro 3 »
Arrivé comme doublure de Marquinhos, Illia Zabarnyi est donc le numéro 3 actuellement dans la hiérarchie au PSG. Et visiblement, il devrait encore le rester un moment. En effet, pour le Canal Champions Club, Bertrand Latour a annoncé à propos de Zabarnyi : « Zabarnyi est pour le moment numéro 3 dans la hiérarchie et selon mes retours, il devrait rester numéro 3 ».
Luis Enrique conquis
Arrivé seulement il y a quelques semaines au PSG, Illia Zabarnyi a déjà réussi à faire une belle impression. Après la rencontre face à Auxerre durant laquelle l’Ukrainien avait d’ailleurs marqué, Luis Enrique a fait savoir : « Je ne sais pas combien de matchs il a joué, 4 ou 5, mais c'est un joueur, pour nous, très jeune, mais avec l'expérience, avec la personnalité, on est content de l'avoir et je pense qu'il a joué à un très haut niveau ».