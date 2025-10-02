PSG - Marquinhos : La grosse information lâchée par Bertrand Latour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir les services d’Illia Zabarnyi. A la recherche d’un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le club de la capitale a donc fait venir l’Ukrainien. Le capitaine parisien a-t-il pour autant du soucis à se faire dans l’immédiat à cause de Zabarnyi ? Bertrand Latour a obtenu certains retours à ce sujet.

Marquinhos étant actuellement blessé, Illia Zabarnyi a l’occasion d’accumuler du temps de jeu avec le PSG. Initialement, l’Ukrainien a été recruté cet été pour être le concurrent du Brésilien au poste de défenseur central droit. Mais l’ancien de Bournemouth peut-il dès à présent chambouler la hiérarchie ? Pas sûr…

« Il devrait rester numéro 3 » Arrivé comme doublure de Marquinhos, Illia Zabarnyi est donc le numéro 3 actuellement dans la hiérarchie au PSG. Et visiblement, il devrait encore le rester un moment. En effet, pour le Canal Champions Club, Bertrand Latour a annoncé à propos de Zabarnyi : « Zabarnyi est pour le moment numéro 3 dans la hiérarchie et selon mes retours, il devrait rester numéro 3 ».