Transferts : Une opération impossible annoncée au PSG !

Assez discret sur le marché des transferts, le PSG pourrait se montrer attentif aux opportunités autour de certains joueurs en fin de contrat l’été prochain, notamment dans le secteur défensif. Désormais bien intégré au sein du FC Barcelone, Eric Garcia plaît aux dirigeants parisiens. Néanmoins, l’entraîneur du Barça Hansi Flick pourrait rendre l’opération impossible.

Après une saison exceptionnelle, le PSG n’a pas souhaité chambouler son effectif cet été. Aucun membre important de l’équipe dirigée par Luis Enrique n’a quitté le club, tandis que Paris s’est renforcé par l’intermédiaire des arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi.

Le PSG sur Eric Garcia Ayant également bouclé de nombreux départs, le PSG a considérablement allégé sa masse salariale. Cela laisse donc de la marge aux dirigeants parisiens afin de boucler la signature d’un joueur dans les prochains mois. A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le club parisien pourrait tenter un gros coup dans les mois à venir avec Eric Garcia. Selon SPORT, le PSG est très attentif à la situation du défenseur du FC Barcelone.