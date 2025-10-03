PSG : Le coup de pression surprise de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le 31 mai est devenu une date historique au PSG : celle du premier sacre en Ligue des champions. Les joueurs ont naturellement fêté ce titre comme il se doit. Luis Enrique les a néanmoins fait descendre de leur petit nuage et leur a mis un coup de pression pour qu’ils se reconcentre sur la saison 2025-2026.

Le PSG a réalisé son plus grand rêve le 31 mai dernier. Le club de la capitale a marqué son histoire en remportant sa première Ligue des champions. Les joueurs parisiens ont donc naturellement fêté ce triomphe en communiant avec les supporters. Mais depuis, Luis Enrique a remis les pendules à l’heure dans le vestiaire.

Luis Enrique a averti son vestiaire en début de saison Comme le rapporte L’Equipe, l’entraîneur du PSG a laissé ses joueurs célébrer leur succès en Ligue des champions. Mais dans la foulée du sacre en Supercoupe de l’UEFA, Luis Enrique a fait passer le message de son exigence pour la saison 2025-2026. L’équipe venait pourtant tout juste de reprendre l’entraînement après une petite pause suite à la Coupe du monde des clubs.