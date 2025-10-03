Le «meilleur du monde» au PSG, c’est confirmé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Malgré de nombreuses absences de taille, le club de la capitale est allé chercher la victoire, s’en remettant notamment… à Nuno Mendes. Latéral gauche du PSG, le Portugais a été époustouflant une nouvelle fois, se voyait suite à cela décerner le titre honorifique de meilleur joueur du monde à son poste. Mais est-ce vraiment le cas pour Mendes ?

Avec Lamine Yamal en face de lui, Nuno Mendes avait les projecteurs braqués sur lui lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG. Ayant un sacré adversaire face à lui, le Portugais a été irréprochable défensivement, cadenassant parfaitement le crack blaugrana. Ne laissant rien à Yamal, Nuno Mendes a également montré de quoi il était capable offensivement. Grâce à sa faculté de percussion, le Parisien a fait de gros dégâts, étant notamment à l’origine du premier but parisien. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il a été élu homme du match.

« C’est le meilleur latéral du monde » Une fois n’est pas coutume, Nuno Mendes a crevé l’écran face au FC Barcelone. Auteur d’une performance XXL, le latéral portugais du PSG a vu les compliments pleuvoir suite à cette rencontre et certains étaient très flatteurs. « Il est incroyable à tous les matchs. C’est le meilleur latéral du monde. C’est très difficile de jouer contre lui. Il a encore montré sa qualité », a lâché Gonçalo Ramos suite à la victoire face au Barça. Avant même ce match, Achraf Hakimi avait déjà confié : « Yamal va devoir jouer contre le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Il est capable de stopper Yamal comme il l’a fait par le passé ».