«Mon corps va péter» : Alerte au PSG !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG a opéré un changement de dernière minute dans sa composition. Alors que João Neves était censé être titulaire contre le FC Barcelone, le Portugais a finalement laissé sa place à Warren Zaïre-Emery avant que le match ne commence. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne a eu peur de se blesser gravement.

Contrairement à la saison dernière, le PSG est très bien parti en Ligue des champions. Après avoir fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame (4-0), le club de la capitale s’est offert le FC Barcelone à l’extérieur mercredi soir (1-2). Une performance de grande qualité, surtout que le champion de France était privé de nombreux cadres.

Dembélé, Doué et Kvaratskhelia Face au FC Barcelone, l’attaque du PSG ne ressemblait pas du tout à celle qui avait été alignée en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan le 31 mai dernier. Luis Enrique était privé de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, tous blessés et il a donc dû innover. Le coach parisien a décidé de miser sur Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola et il a eu raison car le premier a signé le but de l’égalisation pour le champion de France.