Un crack du PSG connait sa nouvelle équipe !

Alexis Brunet

Mercredi soir, Senny Mayulu a encore une fois fait forte impression. Après avoir inscrit un but face à l’Inter Milan en finale de Ligue des champions, le milieu offensif a récidivé en scorant face au FC Barcelone (2-1). Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le joueur du PSG, car il vient également d’être sélectionné avec les Espoirs, pour la première fois de sa jeune carrière.

Après avoir affronté l’Atalanta Bergame lors de la première journée de Ligue des champions, un immense choc attendait le PSG pour le retour de la C1. Mercredi soir, les Parisiens étaient opposés au FC Barcelone et c’est le champion d’Europe qui est sorti vainqueur de cet affrontement. Les partenaires d’Achraf Hakimi se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

Senny Mayulu encore buteur D’abord mené au score, le PSG a réussi à revenir dans le match puis à complètement renverser le FC Barcelone. Le club de la capitale a pu compter notamment sur son titi Senny Mayulu, qui a encore une fois marqué un but important en Ligue des champions. Le Français avait déjà trouvé le chemin des filets le 31 mai dernier, à l’occasion de la finale contre l’Inter Milan (5-0).