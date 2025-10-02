PSG : Zaïre-Emery retourne dans son ancienne équipe, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant depuis le début de la saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est une nouvelle fois absent de la liste dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi. Mais cette fois-ci, le milieu de terrain parisien sera tout de même concerné par la trêve internationale puisqu'il a été avec les Espoirs où il fait donc son grand retour.

La montée en puissance de Warren Zaïre-Emery a été clairement retardée par les blessures, et il se retrouve désormais en grande difficulté avec le PSG. S'il a réalisé une prestation solide contre le FC Barcelone mercredi soir (2-1), ce n'est pas encore assez convaincant aux yeux de Didier Deschamps.

Zaïre-Emery de retour avec les Espoirs En effet, comme lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery n'est pas présent dans la liste dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi pour affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, malgré la suspension d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, le milieu de terrain du PSG va retrouver son ancienne équipe. Warren Zaïre-Emery a effectivement été convoqué par Gérald Baticle avec l'équipe de France Espoirs qui affrontera les Iles Féroé et l'Estonie dans le cadre des qualifications pour l'Euro espoirs.