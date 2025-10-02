Deschamps annonce une mauvaise nouvelle au PSG !

Amadou Diawara

Pour le rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a décidé de faire appel aux mêmes gardiens de but : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Interrogé sur sa hiérarchie, le sélectionneur de l'équipe de France a affirmé que rien n'avait changé. Mike Maignan reste donc le numéro 1.

Lors de trêve internationale du mois d'octobre, l'équipe de France a deux matchs au programme. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. D'une part, les Bleus vont se frotter à l'Azerbaïdjan le vendredi 10 au Parc des Princes. D'autre part, les hommes de Didier Deschamps iront en Islande trois jours plus tard.

Maignan reste le gardien numéro 1 des Bleus Pour ces deux face-à-face, Didier Deschamps a décidé de convoquer 23 joueurs au total. Si le sélectionneur des Bleus a créé la surprise en citant les noms de Jean-Philippe Mateta (jamais appelé) et de Christopher Nkunku (absent depuis le 17 novembre 2024), il fait confiance aux mêmes joueurs dans les buts : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens) et Lucas Chevalier (PSG).