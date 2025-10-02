Deschamps annonce une mauvaise nouvelle au PSG !

Pour le rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a décidé de faire appel aux mêmes gardiens de but : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier. Interrogé sur sa hiérarchie, le sélectionneur de l'équipe de France a affirmé que rien n'avait changé. Mike Maignan reste donc le numéro 1.
Lors de trêve internationale du mois d'octobre, l'équipe de France a deux matchs au programme. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. D'une part, les Bleus vont se frotter à l'Azerbaïdjan le vendredi 10 au Parc des Princes. D'autre part, les hommes de Didier Deschamps iront en Islande trois jours plus tard.
Maignan reste le gardien numéro 1 des Bleus
Pour ces deux face-à-face, Didier Deschamps a décidé de convoquer 23 joueurs au total. Si le sélectionneur des Bleus a créé la surprise en citant les noms de Jean-Philippe Mateta (jamais appelé) et de Christopher Nkunku (absent depuis le 17 novembre 2024), il fait confiance aux mêmes joueurs dans les buts : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens) et Lucas Chevalier (PSG).
«La hiérarchie d'aujourd'hui, oui c'est figé»
Interrogé sur ses gardiens de but, Didier Deschamps a affirmé que Mike Maignan restait le numéro 1 pour ce rassemblement du mois d'octobre. « A partir du moment où les trois sont performants et maintiennent leur niveau, ils continueront d'être appelés. La hiérarchie d'aujourd'hui, vous la connaissez. Je ne sais pas ce qui se passera dans trois, six mois. Aujourd'hui, oui c'est figé. Mais s'il y a des éléments nouveaux, je peux être amené à modifier cette hiérarchie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui vont dans ce sens là », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Lucas Chevalier, le portier du PSG, est prévenu.