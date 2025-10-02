PSG : Lamine Yamal éjecte Zaïre-Emery !

Titulaire pour le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (1-2) au stade Montjuic mercredi soir, Lamine Yamal a disputé son 24e match en Ligue des champions, un record. Le crack espagnol a devancé son adversaire du soir Warren Zaïre-Emery parmi les moins de 19 ans.
C’est désormais un classique du football européen. Ce mercredi, le FC Barcelone recevait le Paris Saint-Germain au stade Montjuic, un choc qui a tourné en faveur du club de la capitale, pourtant très amoindri. De son côté, la formation blaugrana comptait sur le retour de Lamine Yamal dans son onze.
Lamine Yamal devance Warren Zaïre-Emery
Le crack du FC Barcelone disputait d’ailleurs son 24e match de Ligue des champions à seulement 18 ans, un nouveau record comme le souligne StatsDuFoot. Lamine Yamal devance Warren Zaïre-Emery (23) parmi les jeunes de moins de 19 matches avec le plus de rencontres de C1 disputées.
La story de Lamine Yamal qui passe mal
Bien décidé à l’emporter face au PSG, Lamine Yamal avait pris le risque d’afficher sa confiance sur son compte Instagram en publiant une story quelques heures avant la rencontre : « Je suis de retour, et la mission est aussi de retour ». Un message qui n’a pas échappé aux joueurs du PSG. « Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n’en a rien à foutre, a répondu Vitinha après la victoire du PSG. On veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça ».