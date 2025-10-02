Lamine Yamal : Bagarre confirmée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu après ses déclarations avant le match, Lamine Yamal n'a pas totalement convaincu pour son choc face au PSG. Une nouvelle fois, Nuno Mendes a livré un grand match contre l'un des meilleurs ailiers du monde. Et après la rencontre, le latéral portugais est d'ailleurs revenu sur sa bagarre avec la star du Barça.

Malgré l'absence d'Ousmane Dembélé, Lamine Yamal avait annoncé la couleur pour le choc contre le PSG avec la ferme volonté de démontrer que lui aussi méritait le Ballon d'Or. Cependant, malgré un bon début de match, l'ailier du Barça a rapidement disparu, parfaitement muselé par un Nuno Mendes encore monumental. Le latéral gauche du PSG est d'ailleurs revenu sur sa bataille avec Lamine Yamal.

Nuno Mendes revient sur son duel avec Yamal « C’est toujours un plaisir de jouer contre lui. C’est le deuxième meilleur joueur du monde. On voulait tous gagner. Mais que ce soit Lamine ou n’importe quel autre joueur, je prépare le match de la même manière. Ils n’ont pas tous le même profil, mais on doit réussir à défendre sur lui individuellement et aussi en équipe », a-t-il confié au micro de TNT Sports Brasil.