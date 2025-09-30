Lamine Yamal - PSG : L'annonce totalement inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant le choc contre le PSG, Hansi Flick s'est présenté en conférence de presse et a notamment évoqué la montée en puissance de Lamine Yamal, un temps incertain. Cependant, de façon assez inattendue, le coach du FC Barcelone calme les ardeurs autour de sa star et demande de se concentrer sur le reste de son effectif.

Mercredi soir, bien qu'Ousmane Dembélé sera absent pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone, son rival pour le dernier Ballon d'Or Lamine Yamal sera bel et bien présent. Cependant, malgré l'engouement qui entoure le crack espagnol, Hansi Flick assure qu'il n'aime pas l'ampleur médiatique prise par son ailier.

La sortie surprise de Flick sur Yamal « Je pense que tout ce truc de super, super, super... je n'aime pas ça. Il est exceptionnel, mais il y a d'autres joueurs exceptionnels dans l'équipe. Il a 18 ans et il doit aussi se concentrer pour travailler dur. Ce n'est pas toujours facile », estime-t-il dans des propos rapportés par MARCA avant de poursuivre.