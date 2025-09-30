Le PSG perd des stars, «je suis dégoûté»

Axel Cornic

Après avoir dominé l’Atalanta lors de la première journée (4-0), le Paris Saint-Germain va affronter un cador européen avec le FC Barcelone. Mais cette rencontre se fera sans des nombreuses stars, puisque le début de saison n’a pas épargné les deux collectif et surtout celui parisien, où on note surtout les absences d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué.

Pour un grand nombre d’observateur, ça devait être l’affiche de la dernière finale de la Ligue des Champions. Mais pas de panique, nous aurons enfin droit au choix entre le PSG et le FC Barcelone, qui se rencontreront ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la compétition.

« J’attendais depuis plusieurs mois ce match entre le PSG et le Barça » Ce sera toutefois sans les stars comme Ousmane Dembélé, ce que regrette Kevin Diaz. « Je suis dégoûté. J’attendais depuis plusieurs mois ce match entre le PSG et le Barça, même si ce n’est qu’une phase de groupes, je voulais quand même qu’ils aient leur meilleure équipe pour voir une opposition entre les deux plus belles équipes de la saison dernière » a-t-il lancé, sur RMC.