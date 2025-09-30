Lamine Yamal : Catastrophe annoncée avec Neymar ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, Lamine Yamal fait énormément parler de lui en dehors des terrains. Cet été, le jeune Espagnol a passé des vacances avec Neymar, ancien énorme talent, mais dont l’attitude hors-terrain a fait jaser. Un chemin que le prodige du FC Barcelone se doit d’éviter.

Le retour du roi. Absent au cours des dernières semaines de compétition en raison d’une pubalgie, Lamine Yamal a effectué un retour fracassant avec le FC Barcelone ce week-end. Entré en jeu face à la Real Sociedad, l’ailier droit n’a absolument rien perdu de son talent, et a délivré une somptueuse passe décisive pour Robert Lewandowski.

Yamal, successeur de Messi La trajectoire de la carrière de Lamine Yamal semble déjà toute tracée. Depuis ses débuts en professionnels, le joueur formé à la Masia ne cesse d’impressionner avec des performances surréalistes à la fois en club mais aussi en sélection. Comme l’indique l’Equipe, tout semble indiquer que Lamine Yamal est le digne successeur de Lionel Messi.