Lamine Yamal : Catastrophe annoncée avec Neymar ?

Considéré comme l’un si ce n’est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, Lamine Yamal fait énormément parler de lui en dehors des terrains. Cet été, le jeune Espagnol a passé des vacances avec Neymar, ancien énorme talent, mais dont l’attitude hors-terrain a fait jaser. Un chemin que le prodige du FC Barcelone se doit d’éviter.
Le retour du roi. Absent au cours des dernières semaines de compétition en raison d’une pubalgie, Lamine Yamal a effectué un retour fracassant avec le FC Barcelone ce week-end. Entré en jeu face à la Real Sociedad, l’ailier droit n’a absolument rien perdu de son talent, et a délivré une somptueuse passe décisive pour Robert Lewandowski.
Yamal, successeur de Messi
La trajectoire de la carrière de Lamine Yamal semble déjà toute tracée. Depuis ses débuts en professionnels, le joueur formé à la Masia ne cesse d’impressionner avec des performances surréalistes à la fois en club mais aussi en sélection. Comme l’indique l’Equipe, tout semble indiquer que Lamine Yamal est le digne successeur de Lionel Messi.
Une carrière à la Neymar
Cependant, son talent précoce et son goût pour les sorties rappellent également un certain Neymar. Cet été, les deux hommes ont passé des vacances au Brésil ensembles. Lamine Yamal dispose bel et bien du talent de l’Argentin et du Brésilien. Mais désormais, il faudra surveiller dans quel chemin se dirigera-t-il au niveau de l’aspect extra sportif.