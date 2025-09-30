Malaise au PSG : Un joueur parisien balance tout sur son calvaire

Amadou Diawara

Lors du mercato estival 2024, Matvey Safonov a signé au PSG. Le club de la capitale ayant lâché environ 20M€ pour faire plier Krasnodar. Interrogé sur ses débuts à Paris, Matvey Safonov a reconnu que son adaptation avait été difficile, et qu'il avait du mal à vivre son statut de remplaçant.

En quête d'un nouveau gardien, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Matvey Safonov lors de l'été 2024. En effet, l'écurie rouge et bleu a trouvé un accord à hauteur de 20M€ avec Krasnodar il y a un peu plus d'un an.

PSG : La barrière de la langue a plombé Safonov Lors d'une série de questions-réponses lancée sur Instagram, Matvey Safonov s'est livré sur ses premiers pas au PSG. Comme l'a reconnu le portier de 26 ans, son adaptation à Paris a été difficile, et ce, à cause de la barrière de la langue. De surcroit, Matvey Safonov a avoué qu'il était frustré par son statut de doublure au PSG.