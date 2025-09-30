Malaise au PSG : Un joueur parisien balance tout sur son calvaire

Lors du mercato estival 2024, Matvey Safonov a signé au PSG. Le club de la capitale ayant lâché environ 20M€ pour faire plier Krasnodar. Interrogé sur ses débuts à Paris, Matvey Safonov a reconnu que son adaptation avait été difficile, et qu'il avait du mal à vivre son statut de remplaçant.
En quête d'un nouveau gardien, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Matvey Safonov lors de l'été 2024. En effet, l'écurie rouge et bleu a trouvé un accord à hauteur de 20M€ avec Krasnodar il y a un peu plus d'un an.
PSG : La barrière de la langue a plombé Safonov
Lors d'une série de questions-réponses lancée sur Instagram, Matvey Safonov s'est livré sur ses premiers pas au PSG. Comme l'a reconnu le portier de 26 ans, son adaptation à Paris a été difficile, et ce, à cause de la barrière de la langue. De surcroit, Matvey Safonov a avoué qu'il était frustré par son statut de doublure au PSG.
«C'est vraiment frustrant»
« Le bilan de mes derniers mois ? (Mon adaptation au PSG) n'a pas été facile, (à cause) de la barrière de la langue. Ma meilleure expérience (aura été) de vivre la dernière saison avec beaucoup de titres, d'émotions et de matches. Est-ce que ça vous fait vraiment mal au moral de ne pas vous voir dans le onze de départ ? C'est vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu'à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s'énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat », a confié Matvey Safonov, le numéro 39 du PSG.