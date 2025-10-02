«Rien à foutre» : Une star du PSG allume Lamine Yamal !

Titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, Lamine Yamal n’a pas permis au FC Barcelone de triompher contre le PSG (1-2), victorieux en Catalogne mercredi soir. Malgré les provocations de l’Espagnol sur Instagram, le club de la capitale s’est imposé, porté notamment par un Vitinha impassible face aux déclarations adverses.
Blessé en septembre, Lamine Yamal était de retour dans le onze de départ du FC Barcelone mercredi soir pour le choc face au PSG. Une rencontre qui a tourné en faveur des hommes de Luis Enrique, et ce malgré les nombreuses absences dans les rangs parisiens. Dangereux durant la première période, le crack espagnol a ensuite disparu des radars et n’a pas réussi à tenir la promesse qu’il avait faite.
La provocation de Lamine Yamal
Avant la rencontre, Lamine Yamal s’était encore fait remarquer sur Instagram en publiant une story qui n’a échappé à personne. « La pression ? Je suis de retour et la mission aussi », avait posté l’attaquant espagnol. Pedri, de son côté, avait affirmé que le Barça était la meilleure équipe. Interrogé après la victoire parisienne, Vitinha leur a répondu.
« On s’en fout »
« Ça passe parfois. Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n’en a rien à foutre. On s'en fout, on veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça », savoure le milieu du PSG, conscient de la grosse performance de son équipe en Catalogne : « C’est incroyable, je suis fier de cette équipe parce que c’est déjà arrivé plusieurs fois de renverser le résultat ».