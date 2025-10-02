«Rien à foutre» : Une star du PSG allume Lamine Yamal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, Lamine Yamal n’a pas permis au FC Barcelone de triompher contre le PSG (1-2), victorieux en Catalogne mercredi soir. Malgré les provocations de l’Espagnol sur Instagram, le club de la capitale s’est imposé, porté notamment par un Vitinha impassible face aux déclarations adverses.

Blessé en septembre, Lamine Yamal était de retour dans le onze de départ du FC Barcelone mercredi soir pour le choc face au PSG. Une rencontre qui a tourné en faveur des hommes de Luis Enrique, et ce malgré les nombreuses absences dans les rangs parisiens. Dangereux durant la première période, le crack espagnol a ensuite disparu des radars et n’a pas réussi à tenir la promesse qu’il avait faite.

La provocation de Lamine Yamal Avant la rencontre, Lamine Yamal s’était encore fait remarquer sur Instagram en publiant une story qui n’a échappé à personne. « La pression ? Je suis de retour et la mission aussi », avait posté l’attaquant espagnol. Pedri, de son côté, avait affirmé que le Barça était la meilleure équipe. Interrogé après la victoire parisienne, Vitinha leur a répondu.