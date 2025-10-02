Le PSG perd un joueur, c'est la catastrophe !

Victime d'une alerte à la fin de la semaine dernière, Fabian Ruiz a été préservé contre l'AJ Auxerre, et ce, pour qu'il soit opérationnel face au FC Barcelone. Titularisé ce mercredi soir en Catalogne, l'international espagnol a malheureusement dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu, et ce, à cause d'une blessure à l'adducteur gauche.
Ce samedi, le PSG a affronté l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Pour ce rendez-vous de la sixième journée de Ligue 1, Luis Enrique n'a pas convoqué Fabian Ruiz. Victime d'une alerte avant cette rencontre, l'international espagnol a été préservé.
Fabian Ruiz est sorti sur blessure
Alors que le PSG affrontait le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys ce mercredi soir, Fabian Ruiz a été aligné d'entrée par Luis Enrique. Toutefois, le milieu de terrain de 29 ans a dû sortir du terrain prématurément.
Fabian Ruiz touché à l'adducteur gauche ?
A la suite d'une frappe aux abords de la surface du Barça, Fabian Ruiz s'est tenu l'adducteur gauche, avant de demander à être remplacé. Sorti à la 70ème minute de jeu, le numéro 8 du PSG a rejoint à la fois Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marquinhos à l'infirmerie. Malgré la blessure de Fabian Ruiz, le PSG s'est imposé 2-1 à Barcelone, et ce, lors de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions.