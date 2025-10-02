Le PSG perd un joueur, c'est la catastrophe !

Amadou Diawara

Victime d'une alerte à la fin de la semaine dernière, Fabian Ruiz a été préservé contre l'AJ Auxerre, et ce, pour qu'il soit opérationnel face au FC Barcelone. Titularisé ce mercredi soir en Catalogne, l'international espagnol a malheureusement dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu, et ce, à cause d'une blessure à l'adducteur gauche.

Ce samedi, le PSG a affronté l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Pour ce rendez-vous de la sixième journée de Ligue 1, Luis Enrique n'a pas convoqué Fabian Ruiz. Victime d'une alerte avant cette rencontre, l'international espagnol a été préservé.

Fabian Ruiz est sorti sur blessure Alors que le PSG affrontait le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys ce mercredi soir, Fabian Ruiz a été aligné d'entrée par Luis Enrique. Toutefois, le milieu de terrain de 29 ans a dû sortir du terrain prématurément.