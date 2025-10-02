«On a besoin de joueurs...» : La grande annonce du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG fait face à une cascade de blessures, Luis Enrique a encore misé sur la jeunesse mercredi soir, sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Après la victoire parisienne, Nuno Mendes a salué la prestation des titis parisiens qui ont participé au match : Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou.

Pour pallier les nombreuses absences sur blessure, le PSG s’en remet à ses jeunes. Ce mercredi soir en Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye contre le FC Barcelone (2-1), avant de faire entrer Quentin Ndjantou. Et les titis parisiens ont répondu présent, pour le plus grand plaisir de Nuno Mendes.

« On a besoin de joueurs qui peuvent nous aider » «C’était un bon match, un match serré, mais on a toujours cru en nous. On a des blessés, mais les joueurs qui ont joué aujourd’hui ont été tops. Senny (Mayulu), Quentin (Ndjantou)... On a besoin de joueurs qui peuvent nous aider. On a fait notre travail. Même avec beaucoup de blessures, on a été au top niveau », s’est réjoui le latéral gauche du PSG, au micro de Canal+.