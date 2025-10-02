PSG : Vitinha à Barcelone, la discussion qui relance tout !

Longtemps annoncé incertain pour le choc à Barcelone, Vitinha aurait pu ne jamais se rendre en Catalogne. Cependant, le milieu de terrain portugais était bien présent au coup d'envoi de ce choc après une discussion clé avec le staff du PSG.
Privé de nombreux joueurs majeurs pour le choc à Barcelone, le PSG a dû faire sans Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, tandis que Joao Neves a du renoncer à sa place au dernier moment. Et pourtant, cela aurait pu être pire pour le club de la capitale.
Vitinha, la discussion de dernière minute avec le PSG
En effet, remplacé par précaution contre Auxerre samedi en Ligue 1, Vitinha était très incertain. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain portugais a échangé mardi soir assez tard avec le staff du PSG afin de faire part de ses bonnes sensations, qui ont été confirmées mercredi matin. La décision a donc été prise par Luis Enrique d'aligner Vitinha dès le coup d'envoi. Et compte tenu du match du Portugais, cela a fait la différence.
«C'est vrai que c'est un match incroyable»
Et après la victoire du PSG contre le Barça (2-1), Vitinha ne cachait pas sa joie : « C'est vrai que c'est un match incroyable et moi personnellement je suis fier de cette équipe, vraiment, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois de renverser le résultat. On a cinq joueurs qui normalement sont titulaires et qui ne sont pas là, tu as des joueurs qui ne jouent pas souvent et ils ont apporté une grande réponse. Je veux remercier tous mes coéquipiers ».