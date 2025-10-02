Transfert à 80M€ : Le PSG a trouvé son porte-bonheur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur face au FC Barcelone (2-1), Gonçalo Ramos a permis au PSG de l’emporter sur la pelouse de Montjuic mercredi soir. Le club de la capitale n'a jamais connu la défaite lorsque son attaquant portugais trouve le chemin des filets, totalisant 23 victoires et 6 nuls.

Laissé sur le banc au coup d’envoi du choc contre le FC Barcelone (2-1) mercredi soir, Gonçalo Ramos s’est encore montré décisif lors de son entrée en jeu, inscrivant le but de la victoire dans les dernières secondes de la partie. Avec 17 buts sous le maillot du PSG en tant que remplaçant, l’attaquant portugais recruté pour 80M€ (bonus compris) fait mieux que Kylian Mbappé, totalisant 16 réalisations dans la capitale en sortie de banc.

Le PSG invaincu lorsque Ramos marque Et comme le souligne StatsDuFoot, l’efficacité de Gonçalo Ramos réussit très bien au PSG, qui n’a jamais perdu lorsque son numéro 9 a inscrit au moins un but en compétition officielle, avec 23 victoires et 6 nuls.