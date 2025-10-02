PSG : Hakimi va choquer l'Espagne sur Instagram !

Après la victoire contre le FC Barcelone (2-1), Achraf Hakimi a publié une story Instagram sur laquelle il met en avant un certain Nuno Mendes, monstrueux mercredi soir pour contenir Lamine Yamal. Une publication qui risque de faire réagir en Espagne.
Longtemps incertain, Lamine Yamal était finalement bien présent pour affronter le PSG mercredi soir. Avant le choc, l'ailier du Barça avait d'ailleurs publié une story légèrement provocatrice : « Je suis de retour, et la mission est de retour ». Une sortie qui lui avait valu une réponse d'Achraf Hakimi en conférence de presse.
Hakimi s'enflamme pour Mendes !
« Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine », confiait l'international marocain devant la presse.
Une story qui va faire parler en Espagne
Et Achraf Hakimi avait vu juste puisque comme lors de leur précédent affrontement en Ligue des Nations, Nuno Mendes a parfaitement contenu Lamine Yamal. Très satisfait d'avoir eu raison, Hakimi a ainsi posté une story Instagram sur laquelle on aperçoit Nuno Mendes avec son trophée d'homme du match, ainsi que deux émojis invitant au silence. Nul doute que l'Espagne va rapidement réagir.