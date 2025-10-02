PSG : Hakimi va choquer l'Espagne sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre le FC Barcelone (2-1), Achraf Hakimi a publié une story Instagram sur laquelle il met en avant un certain Nuno Mendes, monstrueux mercredi soir pour contenir Lamine Yamal. Une publication qui risque de faire réagir en Espagne.

Longtemps incertain, Lamine Yamal était finalement bien présent pour affronter le PSG mercredi soir. Avant le choc, l'ailier du Barça avait d'ailleurs publié une story légèrement provocatrice : « Je suis de retour, et la mission est de retour ». Une sortie qui lui avait valu une réponse d'Achraf Hakimi en conférence de presse.

Hakimi s'enflamme pour Mendes ! « Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine Yamal comme il l’a fait avec d’autres attaquants aux profils similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce que l’on connait ses capacités dans ce domaine », confiait l'international marocain devant la presse.