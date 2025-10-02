Un joueur confirme, le «meilleur du monde» a signé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face au FC Barcelone (2-1) ce mercredi soir, en Ligue des champions, Nuno Mendes s’est encore distingué. Pour Gonçalo Ramos, le PSG peut tout simplement compter sur le « meilleur latéral du monde », un constat également partagé par Luis Enrique, dithyrambique en conférence de presse.

Encore une fois, Nuno Mendes a réussi une performance XXL avec le PSG. Dangereux sur le plan offensif, le latéral gauche portugais est également parvenu à contenir Lamine Yamal ce mercredi sur la pelouse de Montjuic. Le retour du crack espagnol n’était pas craint par la formation parisienne, s’en remettant au « meilleur latéral gauche du monde », comme l’avait expliqué Achraf Hakimi avant la rencontre.

« C’est le meilleur latéral du monde » Élu homme du match, Nuno Mendes a encore eu l’occasion d’impressionner ses coéquipiers en Catalogne. « Il est incroyable à tous les matchs, s’est enflammé son compatriote Gonçalo Ramos en zone mixte. C’est le meilleur latéral du monde. C’est très difficile de jouer contre lui. Il a encore montré sa qualité. » Luis Enrique était également dithyrambique à l’égard de Nuno Mendes, mais aussi d’Achraf Hakimi.