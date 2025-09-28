Zaïre-Emery - PSG : Une bagarre est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le dur depuis plusieurs mois au PSG, Warren Zaïre-Emery ne compte pas jeter l'éponge pour autant et souhaite redresser la barre au plus vite. Un membre de l'entourage du jeune milieu de terrain français l'incite d'ailleurs à se bagarrer pour retrouver une place de titulaire au PSG.

Barré par la concurrence du trio Vitinha-Fabian Ruiz-João Neves dans l'entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery (19 ans) a du mal à retrouver son meilleur niveau. Le jeune milieu de terrain de l'équipe de France accuse le coup depuis plusieurs mois, et ses performances décevantes comment d'ailleurs à préoccuper les observateurs, à l'image de Jérôme Rothen qui suggère même à Zaïre-Emery d'envisager un départ du PSG.

Un départ pour relancer Zaïre-Emery ? « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant. Pour son bien, ça serait peut-être d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », lâchait Rothen sur RMC Sport après la défaite du PSG lundi dernier sur la pelouse de l'OM (1-0).