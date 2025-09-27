Doué - Yamal : La grande décision de Benzema !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait être le duel des prochaines années dans le football mondial. En effet, Lamine Yamal et Désiré Doué sont présentés comme deux de plus gros talents actuels et c'est donc sans surprise de le voir occuper les deux premières places du classement du Trophée Kopa. D'ailleurs, Karim Benzema a été invité à trancher.

Lundi dernier, alors qu'il espérait remporter le Ballon d'Or, Lamine Yamal a finalement été battu par Ousmane Dembélé, mais il a pu se consoler avec le Trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. L'ailier du Barça remporte cette distinction pour la deuxième fois de suite.

Benzema vote Yamal pour le Trophée Kopa Et France Football a dévoilé le détail des votes du Trophée Kopa dont le lauréat est désigné par les vainqueurs du Ballon d'Or. Par conséquent, Karim Benzema a notamment été invité à voter en désignant trois joueurs. L'ancien attaquant du Real Madrid a ainsi donné un podium dans cet ordre : Lamine Yamal, Désiré Doué et Joao Neves.