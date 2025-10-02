Polémique avec le PSG : La nouvelle annonce de Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que des tensions ont éclaté le mois dernier entre le Paris SG et le FFF au sujet d’Ousmane Dembélé, blessé durant un match des Bleus, Didier Deschamps s’est de nouveau prononcé sur sa gestion des joueurs, à quelques jours des matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

La dernière trêve internationale fut source de tensions entre le PSG et la FFF à cause de la blessure d’Ousmane Dembélé, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite après avoir remplacé Désiré Doué, lui même touché au mollet droit. Le club de la capitale avait alors accusé la Fédération Française de Football d’avoir ignoré ses recommandations avec Dembélé, déjà victime d’un problème physique quelques jours auparavant. Présent face à la presse pour dévoiler sa liste en vue des matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, Didier Deschamps n’a pas échappé au sujet.

« On fait les choses de manière consciencieuse, professionnelle » « Je n'ai pas eu à discuter avec le PSG ou d'autres clubs. Des protocoles sont mis en place avec des échanges avant le choix de mes listes avec les staffs médicaux. Ça a été le cas en début de semaine. Certains ne sont peut-être pas à 100% mais peuvent être disponibles pour l'équipe nationale. On fait les choses de manière consciencieuse, professionnelle », a confié le sélectionneur des Bleus, rapporté par RMC.