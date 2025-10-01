Lamine Yamal : Le danger créé par Dembélé qui menace le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le choc de la 2ème journée de Ligue des Champions oppose le FC Barcelone au PSG. De retour de blessure, Lamine Yamal sera bien au rendez-vous. Et visiblement, le crack blaugrana serait plus motivé que jamais à l’idée d’affronter le club de la capitale notamment à cause de sa 2ème place au Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé.

Le 22 septembre dernier, c’est Ousmane Dembélé qui s’est vu remettre le Ballon d’Or. Récompensé après la saison exceptionnelle du PSG, le Français a devancé Lamine Yamal. A 18 ans, le crack du FC Barcelone a donc dû se contenter de cette deuxième place. Pas de quoi toutefois abattre Yamal, bien au contraire, puisqu’il serait plus remonté que jamais pour affronter le PSG ce mercredi.

« Il a hâte de jouer contre le PSG » Si Ousmane Dembélé est absent pour le choc entre Barcelone et le PSG, Lamine Yamal sera lui bel et bien présent côté blaugrana. Et le club de la capitale aurait de quoi s’inquiéter après ce qui est arrivé au Ballon d’Or. En effet, pour El Pais, un proche de Yamal a fait savoir : « Après sa défaite contre Dembélé, il a hâte de jouer contre le PSG. C'est son carburant ».