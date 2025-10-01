Malaise au PSG après son transfert ? La réponse tombe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi dernier, le PSG a été battu par l’OM (1-0) au Vélodrome. Marquinhos a marqué contre son camp, et la sortie manquée de Lucas Chevalier n’a pas aidé. Coupable de sa première grosse erreur à Paris, le jeune portier de 23 ans a ravivé certains débats sur son transfert. En interne, ce dernier reste néanmoins très tranquille.

Le PSG fait face à son premier gros choc de la saison. Pour la deuxième journée de Ligue des Champions, le club de la capitale s’attaque à un gros morceau en la personne du FC Barcelone. Paris se rend en terres catalanes avec de nombreux absents au sein de son effectif. Néanmoins, cette rencontre étoilée est attendue au tournant par les supporters parisiens.

Lucas Chevalier attendu au tournant contre Barcelone Pour Lucas Chevalier également, ce choc face au Barça fait office de baptême du feu. Le gardien de 23 ans, arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, devrait sauf surprise être mis à contribution ce mercredi soir. Chevalier a ainsi l’opportunité de faire définitivement décoller son aventure avec le PSG en réalisant une belle prestation. Une manière de répondre aux quelques critiques ayant fait leur apparition après sa bévue contre l’OM lundi dernier.