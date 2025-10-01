Malaise au PSG après son transfert ? La réponse tombe

Lundi dernier, le PSG a été battu par l’OM (1-0) au Vélodrome. Marquinhos a marqué contre son camp, et la sortie manquée de Lucas Chevalier n’a pas aidé. Coupable de sa première grosse erreur à Paris, le jeune portier de 23 ans a ravivé certains débats sur son transfert. En interne, ce dernier reste néanmoins très tranquille.
Le PSG fait face à son premier gros choc de la saison. Pour la deuxième journée de Ligue des Champions, le club de la capitale s’attaque à un gros morceau en la personne du FC Barcelone. Paris se rend en terres catalanes avec de nombreux absents au sein de son effectif. Néanmoins, cette rencontre étoilée est attendue au tournant par les supporters parisiens.
Lucas Chevalier attendu au tournant contre Barcelone
Pour Lucas Chevalier également, ce choc face au Barça fait office de baptême du feu. Le gardien de 23 ans, arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, devrait sauf surprise être mis à contribution ce mercredi soir. Chevalier a ainsi l’opportunité de faire définitivement décoller son aventure avec le PSG en réalisant une belle prestation. Une manière de répondre aux quelques critiques ayant fait leur apparition après sa bévue contre l’OM lundi dernier.
Le Français reste concentré
Même si, comme l’indique l’Equipe, Lucas Chevalier est resté très serein après sa sortie manquée lors du Classique. Fidèle à sa personnalité, le Français s’est coupé du monde, restant dans sa bulle. Mis sous pression, le numéro 30 du PSG n’a absolument pas été déstabilisé par cette période.