«Ils ont la haine» contre le PSG, les humiliations annoncées en direct !

Axel Cornic

Après la large victoire contre l’Atalanta (4-0), le Paris Saint-Germain va devoir hausser son niveau pour le gros défi qui l’attend en cette deuxième journée de Ligue des Champions. Les Champions en titre se déplacent en effet ce mercredi en Catalogne, pour y affronter le FC Barcelone de Lamine Yamal.

C’est le choc que tout le monde attend. Considérées comme les deux meilleures équipes de la saison dernière, le PSG et le FC Barcelone vont s’affronter ce mercredi soir. Un premier gros défi pour l’équipe de Luis Enrique, qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière.

« Il faut arrêter de penser que le PSG est inférieur » Avec la longue liste de blessés, le PSG ne s’avance toutefois pas en grand favori face au Barça. Mais certain ne veulent plus entendre ce genre de débats ! « Il faut arrêter de penser que le PSG est inférieur » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC.