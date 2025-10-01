Grosse erreur au PSG, un crack se lâche

Coupable d’une erreur dans sa sortie aérienne face à l’OM, Lucas Chevalier connaît un début d’aventure animé au PSG. Le nouveau gardien parisien s’est bien rattrapé lors du dernier rendez-vous, et se focalise désormais sur le choc face à Barcelone ce mercredi soir. En attendant, le gardien de 23 ans confirme à ses proches qu’il se sent bien.
Il s’agit de l’une des grosses recrues du PSG de cet été. Malgré une saison exceptionnelle proposée par Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a souhaité chambouler ce poste de gardien de but au sein de son effectif. Avant de transférer l’Italien vers Manchester City, le club de la capitale a décidé d’investir 40M€ afin de conclure l’arrivée de Lucas Chevalier.
Un début d’aventure contrasté pour Chevalier
Âgé de 23 ans, l’ancien dernier rempart du LOSC est considéré comme le Français le plus prometteur à son poste. Après quelques matchs disputés avec le PSG, le bilan de Lucas Chevalier est mitigé. Excellent contre Auxerre samedi dernier, le natif de Calais a pourtant commis une belle erreur quelques jours plus tôt contre l’OM. Désormais concentré sur le choc contre Barcelone, Chevalier reste très tranquille.
Le gardien reste très tranquille
Comme le révèle l’Equipe, le numéro 30 du PSG communique avec son entourage autour de son état d’esprit. « Marseille, Auxerre, Barcelone, Lille... c'est la même chose, c'est un match de foot », confie ainsi Lucas Chevalier à sa famille avant le choc face au Barça, démontrant tout son calme malgré un gros transfert cet été, et un début d’aventure contrasté au PSG.