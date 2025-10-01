Grosse erreur au PSG, un crack se lâche

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Coupable d’une erreur dans sa sortie aérienne face à l’OM, Lucas Chevalier connaît un début d’aventure animé au PSG. Le nouveau gardien parisien s’est bien rattrapé lors du dernier rendez-vous, et se focalise désormais sur le choc face à Barcelone ce mercredi soir. En attendant, le gardien de 23 ans confirme à ses proches qu’il se sent bien.

Il s’agit de l’une des grosses recrues du PSG de cet été. Malgré une saison exceptionnelle proposée par Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a souhaité chambouler ce poste de gardien de but au sein de son effectif. Avant de transférer l’Italien vers Manchester City, le club de la capitale a décidé d’investir 40M€ afin de conclure l’arrivée de Lucas Chevalier.

Un début d’aventure contrasté pour Chevalier Âgé de 23 ans, l’ancien dernier rempart du LOSC est considéré comme le Français le plus prometteur à son poste. Après quelques matchs disputés avec le PSG, le bilan de Lucas Chevalier est mitigé. Excellent contre Auxerre samedi dernier, le natif de Calais a pourtant commis une belle erreur quelques jours plus tôt contre l’OM. Désormais concentré sur le choc contre Barcelone, Chevalier reste très tranquille.