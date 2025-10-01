PSG : Retour au pays, il explose totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième de la dernière édition du Ballon d’Or, Vitinha est devenu un véritable patron avec le PSG. Faisant désormais partie des meilleurs joueurs du monde, le Portugais doit assumer un nouveau statut. Pourtant, son début de carrière ne lui présageait pas un si bel avenir. Pour le journaliste Francisco Sebe, tout a changé lors de son retour à Porto en 2021.

Il est l’un des grands héros du PSG de la saison dernière. Arrivé au sein du club parisien en 2022, Vitinha s’est mué en véritable chef d’orchestre sous les ordres de Luis Enrique. Et si c’est bien Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’Or et s’est octroyé beaucoup de lumière, le Portugais a également été récompensé d’une très belle troisième place.

Vitinha, une trajectoire folle Arrivé sur la pointe des pieds au sein d’un PSG où évoluaient de nombreuses stars, le numéro 17 est finalement rapidement devenu un vrai patron. Et cela grâce à une justesse technique rare, et une capacité à briller dans les grands rendez-vous. Désormais, Vitinha fait partie des meilleurs joueurs du monde. Une folle trajectoire, pour celui qui, il y a encore quatre ans, n’était pas titulaire à Wolverhampton. Pour le journaliste Francisco Sebe, tout a changé lorsque Vitinha a retrouvé Porto lors de la saison 2021-2022.