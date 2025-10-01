40M€ : Le PSG a signé «une bombe» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il est désormais l’un des grands patrons du PSG. Arrivé au sein du club parisien en 2022, Vitinha est un élément indispensable du système de Luis Enrique. L’ancien du FC Porto fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde, ce qui ne surprend pas l’ancien adjoint de Sergio Conçeicao au sein du club portugais.

Le PSG tient un véritable diamant au sein de son milieu de terrain. Si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025, Vitinha lui, a terminé sur le podium avec une très belle troisième place. Le Portugais s’affirme réellement comme le chef d’orchestre de ce PSG version Luis Enrique, qui a réalisé une saison exceptionnelle.

Vitinha, une trajectoire atypique Pourtant, la trajectoire du joueur désormais âgé de 25 ans est atypique. Après un prêt raté à Wolverhampton en 2020-2021, Vitinha revient au FC Porto, et écrase tout sur son passage avant de signer au PSG. Ancien adjoint de Sergio Conçeicao au sein du club portugais, Siramana Dembélé se souvient d’un excellent joueur.