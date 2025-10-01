40M€ : Le PSG a signé «une bombe» !

Il est désormais l’un des grands patrons du PSG. Arrivé au sein du club parisien en 2022, Vitinha est un élément indispensable du système de Luis Enrique. L’ancien du FC Porto fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde, ce qui ne surprend pas l’ancien adjoint de Sergio Conçeicao au sein du club portugais.
Le PSG tient un véritable diamant au sein de son milieu de terrain. Si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025, Vitinha lui, a terminé sur le podium avec une très belle troisième place. Le Portugais s’affirme réellement comme le chef d’orchestre de ce PSG version Luis Enrique, qui a réalisé une saison exceptionnelle.
Vitinha, une trajectoire atypique
Pourtant, la trajectoire du joueur désormais âgé de 25 ans est atypique. Après un prêt raté à Wolverhampton en 2020-2021, Vitinha revient au FC Porto, et écrase tout sur son passage avant de signer au PSG. Ancien adjoint de Sergio Conçeicao au sein du club portugais, Siramana Dembélé se souvient d’un excellent joueur.
« C’est une bombe »
« Vitinha, c’est une bombe ! Je ne suis absolument pas surpris par son évolution. Quand le PSG est venu mettre 40 millions d’euros pour l’acheter, on s’est dit avec Sergio qu’ils étaient très intelligents. Il est devenu ce que prédisait le coach Conçeicao : quelqu’un de précieux car il possède la palette complète qu’on exige aujourd’hui d’un footballeur. Avec son humilité et son sens de l’écoute, il peut encore évoluer », confie ce dernier auprès du Parisien.