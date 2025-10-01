40M€ : Le gros plan du PSG pour Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG va disputer son premier gros choc de la saison en se rendant sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Un véritable test pour plusieurs Parisiens, dont Lucas Chevalier. Arrivé à Paris cet été contre 40M€, le gardien de 23 ans va devoir se montrer à la hauteur, alors que son jeu au pied pourrait surprendre le club catalan.

Le PSG s’apprête à vivre un énorme choc. Le club de la capitale se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Malgré les nombreux blessés présents au sein de l’effectif parisien, les hommes de Luis Enrique pourraient frapper un grand coup en allant s’imposer sur la pelouse des Blaugranas, faisant également partie des candidats au titre final.

Choc face au FC Barcelone Cette rencontre risque également d’être particulière pour Lucas Chevalier. Arrivé cet été au PSG contre 40M€, le portier de 23 ans a connu des débuts animés. Très intéressant sur certains matchs comme face à Toulouse et Auxerre samedi dernier, l’ancien du LOSC a vécu une rencontre plus compliquée contre l’OM où sa sortie manquée a coûté un but.