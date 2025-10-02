Mbappé : Deschamps annonce la fin !

Amadou Diawara

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Les Bleus ayant rendez-vous avec l'Azerbaïdjan et l'Islande en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur son capitaine, le sélectionneur des Bleus a affirmé que son calvaire était enfin terminé.

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus. Alors que l'équipe de France affronte à la fois l'Azerbaïdjan et l'Islande (10 et 13 octobre), le sélectionneur tricolore a décidé de faire appel à 23 joueurs.

Le calvaire de Mbappé est terminé Si Didier Deschamps a créé la surprise en convoquant Jean-Philippe Mateta (jamais sélectionné) et en rappelant Christophe Nkunku (dernier match joué le 17 novembre 2024), tout le monde s'attendait à l'entendre citer le nom de Kylian Mbappé. D'ailleurs, le patron de l'équipe de France a annoncé que son capitaine avait laissé tous ses problèmes derrière lui.