Mbappé : Deschamps annonce la fin !

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Les Bleus ayant rendez-vous avec l'Azerbaïdjan et l'Islande en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur son capitaine, le sélectionneur des Bleus a affirmé que son calvaire était enfin terminé.
Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus. Alors que l'équipe de France affronte à la fois l'Azerbaïdjan et l'Islande (10 et 13 octobre), le sélectionneur tricolore a décidé de faire appel à 23 joueurs.
Le calvaire de Mbappé est terminé
Si Didier Deschamps a créé la surprise en convoquant Jean-Philippe Mateta (jamais sélectionné) et en rappelant Christophe Nkunku (dernier match joué le 17 novembre 2024), tout le monde s'attendait à l'entendre citer le nom de Kylian Mbappé. D'ailleurs, le patron de l'équipe de France a annoncé que son capitaine avait laissé tous ses problèmes derrière lui.
«Il a des jambes de feu, dans sa tête tout va bien aussi»
« C'est un attaquant axial. La palette, tout dépend du système. Avec nous, il a une liberté, comme la plupart des attaquants. Dans l'axe, il y a moins de contraintes, notamment défensives. Il a des jambes de feu, il est en confiance, dans sa tête tout va bien aussi. Il dégage beaucoup de puissance, de vitesse, là il fait encore plus de différence. Il est totalement investi avec nous, il assume totalement son rôle de capitaine et sa responsabilité envers le groupe. On peut toujours faire mieux. C'est un attaquant axial qui aime bien avoir des libertés et participer au jeu », a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. En plein calvaire lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé revit aujourd'hui, ayant retrouvé la pleine possession de ses moyens et n'ayant plus aucun souci extrasportif.