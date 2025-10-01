Départ à l’étranger ? Mbappé confirme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a encore brillé. Face au modeste club du Kaïrat Almaty, l’attaquant du Real Madrid a été élu homme du match après avoir inscrit un triplé. A l’issue de la rencontre, le Bondynois s’est livré sur sa relation avec les Brésiliens de l’équipe, affirmant vouloir partir à l’étranger.

Un début de saison exceptionnel. Ce mardi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est régalé au Kazakhstan. Avec la belle victoire du Real Madrid face au club local du Kaïrat Almaty, l’attaquant français s’est offert un beau triplé, portant son total de buts dans la compétition à cinq.

Mbappé, une belle relation avec les Brésiliens Le Real Madrid s’est donc largement imposé, et a su rebondir après sa terrible défaite contre l’Atlético de Madrid (5-2) le week-end dernier. Pour Kylian Mbappé, tout roule. Devenu le véritable patron du club madrilène, Mbappé est très influent avec les autres joueurs, et s’entend très bien avec les Brésiliens du vestiaire notamment. Après la rencontre, la star de 26 ans a d’ailleurs été interrogée à ce sujet.