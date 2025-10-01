Karim Benzema, bonne surprise après la rupture ?

Amadou Diawara

Sur le banc d'Al Ittihad pendant seulement un an, Laurent Blanc vient de se faire virer. Pour assurer la succession du coach français, la direction du club saoudien voudrait se tourner vers un grand nom du football européen. En effet, les hautes sphères d'Al Ittihad souhaiteraient s'offrir les services de Jürgen Klopp.

Lors de l'été 2024, Al Ittihad a recruté Laurent Blanc, et ce, pour qu'il devienne le coach de son équipe première. Toutefois, l'entraineur français n'a pas vraiment réussi sa mission en Arabie Saoudite. Alors que les résultats d'Al Ittihad laissaient à désirer, Laurent Blanc s'est fait remercier dans la nuit de samedi à dimanche.

Al Ittihad : Laurent Blanc s'est fait virer Pour remplacer Laurent Blanc, Al Ittihad a déjà une piste de renom en tête. En effet, le club de Karim Benzema souhaiterait s'attaquer à Jürgen Klopp, ancien coach de Liverpool et du Borussia Dortmund.