Benzema fâché avec un champion du monde, la vérité éclate !

Alexis Brunet

Vendredi avait lieu un choc en Arabie saoudite entre l’Al-Ittihad de Karim Benzema et l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. C’est finalement l’équipe du Portugais qui s’est imposée 2-0 et cette défaite a été fatale à Laurent Blanc, qui a été licencié par la suite. Une rumeur est alors sortie comme quoi l’ancien attaquant des Bleus avait eu un rôle à jouer dans cette décision, mais cela ne serait finalement pas vrai.

Depuis quelque temps, de nombreuses stars plutôt en fin de carrière décident de rejoindre l’Arabie saoudite afin de toucher un ultime gros contrat. C’est notamment le cas des deux anciennes stars du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, qui évoluent respectivement à Al-Nassr et Al-Ittihad.

Ronaldo s’impose face à Benzema Vendredi soir justement, les deux anciens attaquants du Real Madrid étaient opposés pour le choc de la quatrième journée du championnat saoudien. Une confrontation qui a tourné à l’avantage du Portugais car c’est Al-Nassr qui s’est imposé 2-0, grâce à un nouveau but du multiple Ballon d’or, mais également une réalisation de Sadio Mané.