Kylian Mbappé, la nouvelle relation qui le fait vibrer

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est imposé sans trembler sur la pelouse de la modeste formation du Kaïrat Almaty. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé confirme son excellent début de saison. Une fois de plus complice avec le jeune Arda Güler, l’attaquant français s’est livré sur sa belle relation avec le phénomène turc.

Inarrêtable. Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mbappé a poursuivi sur sa lancée en Ligue des Champions. Déjà auteur d’un doublé face à l’OM lors de la première journée de C1, le Français a récidivé ce mardi soir.

Triplé de Mbappé Opposé au club kazakh du Kaïrat Almaty, le Real Madrid s’est largement imposé (0-5), et confirme donc son deuxième succès en autant de match. Les hommes de Xabi Alonso ont une nouvelle fois été portés par un Kylian Mbappé de gala, auteur d’un triplé. Le Bondynois, déjà auteur d’un doublé contre Marseille, porte donc son total de buts à cinq dans cette compétition, en seulement deux rencontres.