Mbappé - Luis Enrique : Le gros problème au PSG !

Lors de la saison 2023-2024, Luis Enrique a donc eu Kylian Mbappé sous ses ordres au PSG. Bien évidemment, le capitaine de l'équipe de France a été une arme offensive redoutable, mais ce n'est pas pour autant que tout était tout rose entre le désormais ex-Parisien et son entraîneur. Le problème entre Mbappé et Enrique a d'ailleurs été dévoilé.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura évolué sous le maillot du PSG de 2017 à 2024. Lors de sa dernière saison à Paris, le Français a pu collaborer avec Luis Enrique. Entre les deux hommes, il existe d'ailleurs un grand respect. Pour autant, Mbappé ne répondait pas totalement à ce qu'exigeait l'entraîneur du PSG.

« Il trouve et pense que Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde » Interrogé par Colinterview, Fabrice Hawkins est revenu sur la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Le journaliste de RMC a expliqué dans un premier temps : « Luis Enrique est comme tous les coachs, il trouve et pense que Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est difficile de dire autre chose. Quand vous l’écoutez, c’est rare, tu ne trouveras pas d’interviews où il dit du mal de Mbappé ».