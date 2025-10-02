Lamine Yamal : Le coup de pression de Daniel Riolo !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a battu le FC Barcelone. Aligné d'entrée par Hans-Dieter Flick, Lamine Yamal a réalisé quelques gestes de grande classe, mais il n'a pas su marquer de son empreinte la rencontre. Interrogé après le coup de sifflet final de ce choc, Daniel Riolo a fait passer un message clair au crack espagnol de 18 ans.

Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone a reçu le PSG ce mercredi soir. Avant le coup d'envoi de ce choc, Lamine Yamal a mis la pression au club de la capitale via Instagram. Mais finalement, c'est le PSG qui l'a emporté (2-1). Et Lamine Yamal est resté impuissant.

«Il a fait une action Youtube et il a disparu» Alors que Lamine Yamal n'a réalisé que quelques fulgurances face au PSG, Daniel Riolo a tenu à lui faire passer un message, et ce, dans l'émission l'After Foot. « Il a fait une action Youtube et il a disparu. (…) Yamal, c’est de l’or. C’est catégorie Messi, Ronaldo, Neymar. Maintenant, une fois que tu l’as mis là, c'est à lui de choisir sa vie », a lancé le journaliste de RMC Sport, avant d'insister.