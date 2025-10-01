Mbappé : Le coup de gueule que personne n'a vu venir !

Ce mardi soir, le Real Madrid a étrillé Kairat lors de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé a inscrit un triplé, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule, revenant sur le fiasco des Merengue face à l'Atlético de Madrid.
Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Kairat. Grâce à un grand Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé, la Maison-Blanche s'est imposée 5-0.
Real : Mbappé inscrit un triplé contre Kairat
Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de Kairat - Real Madrid, Daniel Riolo a affirmé que le Real Madrid ne pouvait pas se permettre de s'enflammer pour la performance de Kylian Mbappé. D'autant que le club merengue a perdu sèchement contre l'Atlético de Madrid ce samedi (5-2).
«Je me demande bien quelle satisfaction tu peux avoir»
« Ce côté stat de Mbappé qui régale, qui met un triplé dans un match en bois complet, quand tu vois ce qu’ils ont subi ce week-end, je me demande bien quelle satisfaction tu peux avoir. Il y a quand même des choses qu'il faut relativiser dans le football. Il y a des écarts tellement monstrueux entre les équipes. Il y a beaucoup de questions sur la valeur des adversaires, sur la valeur des matchs », a pesté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.