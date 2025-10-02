Zidane : L'Algérie sort du silence après la polémique !

Alexis Brunet

Ce jeudi, Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches de l’Algérie. Le sélectionneur des Fennecs a notamment décidé de faire appel à Luca Zidane pour la première fois. En conférence de presse, l’ancien entraîneur de Bordeaux a tenu à s’expliquer par rapport à la légère polémique concernant le niveau du fils de la légende de l’équipe de France.

C’était annoncé depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Après avoir évolué chez les jeunes en équipe de France, Luca Zidane a décidé de représenter l’Algérie chez les professionnels. Ce jeudi, le sélectionneur des Fennecs Vladimir Petkovic l’a appelé dans sa liste pour les matches face à la Somalie et l’Ouganda les 9 et 14 octobre.

Luca Zidane ne brille pas actuellement Un choix surprenant donc, d’autant plus que Luca Zidane n’est pas franchement au top de sa forme actuellement. Le gardien de but a encaissé dix buts lors de ses quatre derniers matches et son club Grenade est pour le moment dernier de deuxième division espagnole.