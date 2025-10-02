Zidane en Algérie, c’est officiel !

Alexis Brunet

Contrairement à son célèbre paternel, Luca Zidane ne représentera pas l’équipe de France chez les professionnels. En effet, alors qu’il avait évolué chez les Bleus dans les différentes catégories d’âge, le fils de Zizou a décidé de représenter l’Algérie chez les A. Un choix qui vient d’être officialisé car le sélectionneur des Fennecs a dévoilé sa liste dans laquelle on retrouve donc le nom du gardien de but de Grenade.

Inévitablement, quand l’on pense à Zinédine Zidane, l’équipe de France n’est pas très loin. L’ancien milieu offensif a été sacré champion du monde avec les Bleus en 1998, mais il est également aujourd’hui annoncé comme le favori pour remplacer Didier Deschamps en 2026. Malheureusement, l’un des fils de Zizou a décidé de prendre un chemin bien différent.

Luca Zidane est convoqué avec l’Algérie ! Âgé de 27 ans, Luca Zidane est l’un des fils de l’ancienne gloire des Bleus. Un nom qui peut être difficile à porter et le gardien de Grenade en Espagne a donc décidé de prendre une décision radicale. En effet, il a fait le choix de représenter l’Algérie chez les professionnels, alors qu’il avait évolué avec l’équipe de France chez les jeunes. Il vient d’ailleurs d’être appelé dans la liste du sélectionneur Vladimir Petkovic.