Deux phénomènes au PSG, Riolo hallucine !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a battu le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Présent dans l'After Foot après le coup de sifflet final de ce choc, Daniel Riolo a analysé la victoire parisienne. Le journaliste français a tenu à mettre en lumière la prestation d'Achraf Hakimi, et surtout, celle de Nuno Mendes.

Pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté au FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Menés 1-0 dès la 19ème minute de jeu, les hommes de Luis Enrique ont réussi à renverser la bande à Lamine Yamal. Et pourtant, le PSG était privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Marquinhos et de Joao Neves.

Riolo est tombé sous le charme d'Hakimi et de Mendes Présent dans l'After Foot après la victoire du PSG, Daniel Riolo a tenu à faire l'éloge d'Achraf d'Hakimi et de Nuno Mendes, qui se sont bien illustrés face au FC Barcelone. D'ailleurs, le Portugais a été nommé homme du match.