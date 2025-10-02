Pas de «cagoles» au PSG : Luis Enrique dit non !

Axel Cornic

Lorsqu’il s’est débarrassé de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé, Luis Enrique a été la cible de nombreuses citriques. Mais force est de constater que le coach du Paris Saint-Germain avait raison, puisque son équipe cartonne, comme face au FC Barcelone ce mercredi (1-2).

Tout a changé pour Luis Enrique. Il y a un an encore, le coach du PSG était la cible des critiques, avec certains qui annonçaient même son possible licenciement. Mais l’Espagnol est désormais devenu l’entraineur du moment, applaudi aux quatre coins de l’Europe.

« Luis Enrique, les stars il n’en veut pas » C’est même le cas à Marseille, avec Éric Di Meco qui semble être un grand fan du travail opéré par Luis Enrique au PSG. « Luis Enrique, les stars il n’en veut pas. Les cagoles et les mecs qui se la pétent, il n’en veut pas. Il veut un groupe homogène et surtout, pas d’egos surdimensionnés » a déclaré l’ancien de l’OM, sur RMC.