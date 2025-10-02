Lamine Yamal : Un joueur du PSG l’a dégoûté !

Ce mercredi, le PSG a dégoûté le FC Barcelone (2-1) sur sa pelouse sans une partie de ses titulaires habituels. Au cœur de cette victoire, Nuno Mendes a brillé, non seulement sur un plan offensif en étant à l’origine du premier but, mais aussi par sa capacité à neutraliser Lamine Yamal. Son impact sur le match a été salué par Vincent Guérin, ancien du club.
Sans une partie de son équipe titulaire, le Paris Saint-Germain est parvenu à l’emporter sur la pelouse du FC Barcelone (2-1), un résultat rendu possible notamment par l’excellente prestation de Nuno Mendes, élu homme du match. Un choix logique aux yeux de Vincent Guérin, pour qui la victoire parisienne est à mettre au crédit du Portugais.
« C'est Nuno Mendes qui a sonné la révolte »
« C'est Nuno Mendes qui a sonné la révolte avec sa percée exceptionnelle sur ce but. C'est typiquement ce genre d'accélération qu'il faut placer contre une équipe comme le Barça, qui défend très haut, estime l’ancien joueur du PSG, interrogé par L’Équipe. Dès qu'on élimine un ou deux joueurs, on peut lui faire très mal. C'est une action de très grande classe, arrivée en effet au très bon moment, juste avant la pause. »
« Nuno Mendes a de nouveau parfaitement su maîtriser Lamine Yamal »
« Si Paris avait été mené à la mi-temps, on n'aurait sûrement pas assisté à la même seconde période », poursuit Guérin, n’oubliant pas de mentionner les qualités défensives de Nuno Mendes : « En plus, comme avec le Portugal lors de la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne (2-2, 5-3 aux t.a.b., le 8 juin), Nuno Mendes a de nouveau parfaitement su maîtriser Lamine Yamal. »