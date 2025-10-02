Lamine Yamal : Un joueur du PSG l’a dégoûté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG a dégoûté le FC Barcelone (2-1) sur sa pelouse sans une partie de ses titulaires habituels. Au cœur de cette victoire, Nuno Mendes a brillé, non seulement sur un plan offensif en étant à l’origine du premier but, mais aussi par sa capacité à neutraliser Lamine Yamal. Son impact sur le match a été salué par Vincent Guérin, ancien du club.

Sans une partie de son équipe titulaire, le Paris Saint-Germain est parvenu à l’emporter sur la pelouse du FC Barcelone (2-1), un résultat rendu possible notamment par l’excellente prestation de Nuno Mendes, élu homme du match. Un choix logique aux yeux de Vincent Guérin, pour qui la victoire parisienne est à mettre au crédit du Portugais.

« C'est Nuno Mendes qui a sonné la révolte » « C'est Nuno Mendes qui a sonné la révolte avec sa percée exceptionnelle sur ce but. C'est typiquement ce genre d'accélération qu'il faut placer contre une équipe comme le Barça, qui défend très haut, estime l’ancien joueur du PSG, interrogé par L’Équipe. Dès qu'on élimine un ou deux joueurs, on peut lui faire très mal. C'est une action de très grande classe, arrivée en effet au très bon moment, juste avant la pause. »